LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Frecce Tricolori e Ceri: il consiglio per evitare polemiche e rotture...

Qualcuno ha gridato il classico "due pesi, due misure" a riguardo del giudizio delle autorità e sindaci sugli assembramenti ai Ceri e per la movida perugina... rispetto agli assembramenti (chi dice tutti con mascherina e distanziamento, chi invece accusa di scarsa organizzazione e rispetto delle norme anti-contagio) per il passaggio delle Frecce Tricolori a Perugia. Il nostro Pino Pellegrini ha voluto dunque dare un consiglio agli eugubini per non avere più noie e polemiche il 15 maggio. Buona Satira a tutti!

