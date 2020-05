Fase 2 | Il minimetrò torna in funzione ma servizio al 20%: navette con posti limitati e stazioni intermedie chiuse

Nella Fase 2 anche il minimetrò è ripartito ma il servizio, a causa delle normative, è ridotto ai minimi termini. L'azienda, dopo diverse segnalazioni, ha dovuto spiegare il motivo di tante limitazioni come stazioni intermedie chiuse e vetture con posti molto limitati.

"Programmazione - hanno spiegato dall'azienda - che sconta le restrizioni previste dai provvedimenti governativi, in particolare dal DPCM 26 aprile 2020, dal protocollo sanitario nazionale adottato per il settore trasportistico che, come noto, è finalizzato anch’esso al contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19". Da qui la riduzione del servizio: "Compatibilmente con le caratteristiche e la capienza delle vetture l’offerta trasportistica del minimetrò è ridotta al 20%, potendo ospitare al momento fino ad un massimo di 6 passeggeri per vettura, oltre il posto per l’utente disabile, garantendo la fruibilità dalle stazioni intermedie con tempi di attesa ragionevoli ed accettabili, con il più elevato numero di vetture utilizzabili in contemporanea per il servizio (20 unità). L’impossibilità di aprire tutte le stazioni è pertanto oggettiva, una scelta obbligata dalla matematica".

La Mininimetrò comprende il disagio per l’utenza e promette appena sarà possibile il ritorno alla normalità: "La verifica sul campo dell’effettiva domanda, dell’evoluzione sanitaria della pandemia e delle normative nazionali consentirà, di provvedere ad una eventuale riprogrammazione del servizio minimetrò, fermo l’auspicio di poter rapidamente tornare ad una situazione di normalità piena".