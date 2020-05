Fase 2 | Il centro storico si rilancia, l'assessore Pastorelli: "Un nuovo protagonismo per l'acropoli"

Ritornare a vivere Perugia partendo dal suo cuore pulsante, il centro storico. E questo è il messaggio del video "Al Centro di Nuovo", realizzato dall'Associazione Perusia Futura che è stato presentato questa mattina in videoconferenza dalla Sala Gialla di Palazzo Dei Priori. Un'iniziativa nata grazie all'opera della Società Brain Studios di Davide Vasta che ha raccolto le voci dei commercianti, che descrivono con entusiasmo il legame speciale che lega, per ricordi e tradizioni, i perugini al centro.

L'iniziativa ha raccolto il patrocinio del Comune di Perugia, la collaborazione dell'Assessore al commercio Clara Pastorelli e l'attiva partecipazione del consigliere delegato al centro storico Fotinì Giustozzi (Fratelli d'Italia) che commenta: “In tutta la città e in particolare nell'Acropoli c'è grande voglia di far conoscere quanto i commercianti e gli artigiani con il loro sapere e la loro professionalità vogliono che Perugia torni ad essere vissuta dai suoi cittadini e ai turisti. Abbiamo un patrimonio di prodotti artigianali e alimentari di eccellenza, bellezze artistiche e naturali meravigliose da ammirare; il centro storico da sempre raccoglie i perugini in una grande e meravigliosa famiglia, entrando a far parte di ognuno di noi e della nostra storia".

L'Assessore Pastorelli ha sottolineato infine che "con questa bella iniziativa i commercianti del centro hanno dimostrato di voler dare un contributo importante alla valorizzazione del cuore della città, con un protagonismo che è alla base di una nuova stagione nella collaborazione con l’amministrazione comunale, nella quale la sinergia delle idee e delle azioni può garantire importanti opportunità di crescita del tessuto imprenditoriale, commerciale e di offerta turistica e favorire la riappropriazione da parte dei perugini dei luoghi centrali della nostra comunità”.