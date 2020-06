Fase 2 | I servizi comunali riaprono al pubblico ma su appuntamento e in sicurezza: ecco come fare

È attivo sul sito del Comune il servizio per prenotare appuntamenti con gli uffici comunali dell’Area Governo del Territorio (Ambiente, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Energia) dell’area Opere Pubbliche (Mobilità, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Impianti sportivi, Manutenzioni) della U.O. Patrimonio e Provveditorato, ovvero quelli che hanno sede a Palazzo Grossi in piazza Morlacchi e in Strada Santa Lucia 2. Con questo servizio il Comune di Perugia, dopo la prima fase dell’emergenza COVID-19, riapre al pubblico i propri uffici in modo da non creare code e assembramenti inutili.

I cittadini, i professionisti, le imprese attraverso la sezione “servizi on line” della home page www.comune.perugia.it, potranno scegliere il pulsante “appuntamenti con gli uffici comunali” e individuare il servizio di loro necessità. Sarà possibile trovare gli uffici con cui si desidera fissare un appuntamento e in seguito a registrazione e accesso con le credenziali personali, prenotare il giorno e l’ora dell’appuntamento.

Al termine della procedura potrà essere possibile stampare o salvare sul proprio cellulare un file con l’indicazione dell’ufficio, del giorno e dell’ora dell’appuntamento preso. Lo stesso servizio è già attivo e presente on line per tutta l’area Servizi alla Persona della sede di Monteluce e delle sedi del Decentramento.