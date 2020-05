Fase 2 | Bus in città a Perugia non sufficienti nelle ore di punta: pronte in caso di emergenza delle corse bis

Le tre aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale su gomma, in relazione alla nuova fase di emergenza, dal 18 maggio al 14 giugno, hanno confermato un'offerta di servizi pari a circa il 50 per cento dei servizi programmati nel giorno feriale medio del periodo precrisi coronavirus, con l’impegno di mettere a disposizione e potenziare “riserve calde – autobus ed autisti” per corse aggiuntive nelle ore di punta dei servizi ed in particolare per i servizi urbani di Perugia e Terni. La conferma dell'impegno ad incrementare le corse in caso di maggior flusso di utenti è arrivata dall'assessore regionale Melasecche dopo che lenedì scorso ci sono stati dei disagi nelle ore di punta nelle due maggiori città dell'Umbria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo prontamente intervenuti, invitando le Aziende esercenti i servizi di TPL a provvedere all’immediato incremento dell’offerta dei servizi più richiesti disponendo le necessarie e quanto mai opportune, definitive integrazioni. Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell’andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti”.