Rivoluzione nelle farmacie comunali: via libera a iniezioni, medicazioni, esami del sangue, elettrocardiogramma e i farmaci a domicilio

C'è chi vorrebbe venderle - o almeno una parte delle quote - e chi invece, come il sindaco Romizi, vuole tenerle strette, strette sotto il controllo di Palazzo dei Priori sia per i servizi sociali che offrono alla popolazione che per gli ottimi dividendi degli ultimi anni. Stiamo parlando della società Farmacie Comunali (Afas) che è forse l'unica società pubblica (nel perugino) in grado di fare utili. Il 2018 si apre con importanti novità rivolte ai clienti che di fatto trasformano le varie sedi dell'Afas in veri e propri ambulatori.

La prima: sarà possibile misurare tramite analisi su sangue capillare: carico di glucosio nelle 24h, emoglobina glicata, profilo lipidico (HDL, LDL, colesterolo totale, trigliceridi), oltre che servizi, dietro prescrizione medica, come elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. Il valore aggiunto risiede nel fatto che Afas si avvarrà, per la refertazione di tali servizi, di medici cardiologi del tessuto locale cittadino.

Seconda novità importantissima per i malati: tramite infermieri professionisti saranno erogati sia prestazioni previa ricetta medica medicazioni e cicli di inizioni. I servizi potranno essere effettuati all'interno della farmacia oppure a domicilio. Inizialmente la sperimentazione partirà nella farmacie di San Sisto e Villa Pitignano, per poi essere implementati nel tempo anche nelle restanti sedi.

Ma non finisce qui: il piano di ampliamento dei servizi dell'Afas prevede anche un sistema di consegna dei farmaci a domicilio rivolto alle categorie più svantaggiate della popolazione. Gli aventi diritto a tale servizio dovranno: avere un'età anagrafica superiore ai 65 anni, un'invalidità al 100% ed essere soli.