Si sente male durante una nuotata al mare, gravissima docente universitaria perugina

E’ stata trasportata all’ospedale, dove attualmente è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Santa Croce dopo aver accusato un malore in mare, al largo della spiaggia di Sassonia. E’ quanto accaduto a M. A. 45 anni, ricercatrice di Bioetica all’Università di Urbino Carlo Bo e di Filosofia Politica all’Università per Stranieri di Perugia. La professoressa, da quanto si apprende, è stata tratta in salvo da una donna che l’ha portata a riva, poi l’intervento dei bagnini e il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza.

La docente, stimata e apprezzata per il suo impegno professionale, ma anche civile, si trovava al largo della spiaggia di Sassonia, a Fano. Aveva la muta quando ha deciso di immergersi in acqua per fare una nuotata. Poi il malore e la corsa del 118 all’ospedale, dove i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi. La notizia è stata riportata da La Nazione Umbria.