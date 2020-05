La Fase 2 non è mai partita per i bambini, la proposta alla Regione: lezioni e giornate nelle fattorie didattiche

La Fase 2 non è mai iniziata per i bambini. La scuola è chiusa e c'è ancora massima incertezza su sport, campi estivi e oratori. I bambini umbri, come nel resto del Paese, sono i più penalizzati dal coronavirus, anche ora con la ripartenza. Molte famiglie hanno difficoltà a gestire una giornata senza scuola, senza sport e senza parrocchie aperte. Ma una nuova opportunità sta arrivando (è ancora in fase di studio) grazie alla disponibilità di Coldiretti che ha presentato il tutto agli assessori regionale al Turismo Paola Agabiti e all’Agricoltura Roberto Morroni: la Scuola in Campagna.

L'idea è quella di mettere in funzione le Fattorie Didattiche come spiegato da Elisa Polverini Vicedirettore regionale Coldiretti e Segretario di Terranostra Umbria, l’associazione che raggruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica: "In una fase dell’emergenza che vede una ripresa del lavoro per molti, ma con i figli ancora a casa per la chiusura delle scuole le fattorie didattiche presenti nelle campagne umbre, potrebbero essere di grande aiuto alle famiglie, accogliendo i bambini in sicurezza con giornate didattico-educative svolte a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta - ha ricordato Polverini - di aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni puntando, anche con appositi centri estivi, sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi. Una pedagogia “dell’imparare facendo” con attività pratiche ed esperienze dirette a contatto con natura e animali, con l’obiettivo di formare dei consumatori consapevoli".