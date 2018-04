La proposta: "Una preghiera in memoria di Fabrizio Frizzi, grande benefattore e amico di Perugia"

Pregare in nome e in memoria dell’amico Fabrizio Frizzi. Questa la proposta lanciata da La Gomena Onlus che invita (per venerdì 27 aprile, ore 18:00) la cittadinanza alla celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Bassetti, presso la parrocchia di San Raffaele in Madonna Alta.

Sarà un’occasione per dimostrare, con la fede e con la preghiera, la dovuta gratitudine per l'impegno e l'amore che Fabrizio ha seminato nella storia della meritoria Associazione perugina e a favore delle sue opere. Durante la celebrazione, ormai tradizionale, i convenuti pregheranno anche, e come sempre, per l'indimenticabile amico e socio fondatore Valter Baldaccini, umanissimo imprenditore e maestro di vita.

“Pregheremo – dice il coordinatore Sandro Priorelli – anche per tutti i nostri amici e benefattori, perché il Signore benedica il nostro nuovo progetto per bambini ‘speciali’ della Palestina”.