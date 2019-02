Carambola tra quattro auto e un tir, muore donna di 53 anni: altri tre feriti in ospedale

Tragedia lungo la strada provinciale Arceviese poco dopo le 14 di oggi pomeriggio, mercoledì 13 febbraio. E' pesante il bilancio della carambola che si è verificata tra Fabriano e Sassoferrato dove sono rimaste coinvolte 4 auto e un'autotreno. Tre i feriti, mentre a perdere la vita è stata una 53enne residente a Fossato di Vico in provincia di Perugia, alla guida di una Renault Clio.

Inutili, per la donna, i tentativi per strapparla alla morte. Al vaglio dei carabinieri della compagnia di Fabriano la dinamica dell'incidente che, come detto, ha coinvolto 4 vetture e un mezzo pesante. Secondo una prima e sommaria ricostruzione l'incidente potrebbe essere stato innescato dallo scoppio di uno dei pneumatici dei mezzi coinvolti, ma i rilievi sono in corso per riuscire a comprendere quanto accaduto.

I tre feriti, secondo quanto appreso fin'ora, non verserebbero in pericolo di vita. Illeso l'autista del tir mentre per la 53enne, R.C. le sue iniziali, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.