Fabio Speziali è scomparso nel nulla, manca da casa da 17 giorni. La sorella: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Sono 17 giorni che Fabio Speziali è sparito nel nulla da Perugia. 40 anni, altezza 1.98, è scomparso da Perugia mercoledì 5 giugno. Come scrive la sorella su Facebook, "ci siamo sentiti al telefono fino alle 13 del 5 giugno e mi diceva di trovarsi ad Elce di Perugia".



E ancora: "Mi ha detto di avere preso un taxi da Capanne dopo le ore 10:40 del mattino e doveva recarsi alla stazione ferroviaria di Fontivegge da dove poi avrebbe preso un treno per Assisi. Ci dovevamo risentire alle 16 per incontrarci a Santa Maria degli Angeli ma dall'ultima telefonata ho perso le sue tracce. Il suo telefono cellulare un vecchio (Samsung o Nokia) con sportellino all'insù di colore scuro (grigio o nero) ha continuato a squillare per 4 giorni consecutivi senza avere mai risposta. Dal 9 giugno risulta spento".

Del caso si è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto, ma di Fabio ancora nessuna traccia.