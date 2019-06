Da cinque giorni non si sa più nulla di lui. La sorella: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Un giovane perugino, Fabio Speziali, è scomparso dal 5 giugno scorso. Il suo telefono ha squillato a vuoto per giorni - era un vecchio nokia - per poi non dare più segnali di vita nella giornata del 9. Doveva raggiungere la sorella ad Assisi ma non è mai arrivato a destinazione nonostante abbia confermato in due occasioni l'orario di arrivo via treno. Alla sorella aveva detto di essere ad Elce e che avrebbe raggiunto a breve la stazione di Fontivegge.

Ecco l'appello: AIUTATEMI A TROVARLO CONDIVIDETE DAPPERTUTTO

"Questo è mio fratello Fabio Speziali, scomparso da Perugia mercoledì 05/06/2019, ci siamo sentiti al telefono fino alle 13 del 05/06 mi diceva di trovarsi ad Elce di Perugia. Mi ha detto di avere preso un taxi da Capanne dopo le ore 10:40 del mattino e doveva recarsi alla stazione ferroviaria di Fontivegge da dove poi avrebbe preso un treno per Assisi. Ci dovevamo risentire alle 16 per incontrarci a Santa Maria degli Angeli ma dall'ultima telefonata ho perso le sue tracce! Il suo telefono cellulare un vecchio (Samsung o Nokia) con sportellino all'insù di colore scuro (grigio o nero) ha continuato a squillare per 4 giorni consecutivi senza avere mai risposta...da ieri mattina alle ore 9:30 il suo telefono è spento. CHI HA NOTIZIE UTILI PUÒ CONTATTARMI IN PRIVATO AL NUMERO 389 11 90 402 o PUÒ CONTATTARE DIRETTAMENTE I CARABINIERI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI".