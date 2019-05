Protesta all'ex tabacchificio a Perugia, gli operai sono scesi dalla gru

Si è conclusa con la discesa dalla gru la protesta dei tre giovani operai al cantiere dell'ex tabacchificio di via Cortonese, a Perugia. Intorno alle 21 di ieri sera, martedì 30 aprile, l'ultimo dei dipendenti di una delle ditte dei subappalti è sceso a terra. La protesta, come appurato da PerugiaToday, per i mancati pagamenti degli stipendi degli ultimi mesi. La trattativa con i sindacalisti e le forze dell'ordine è terminata nel migliore dei modi.

Come spiega una nota dei sindacati "appreso della protesta messa in atto di propria iniziativa dai lavoratori Fillea, Filca e Feneal, insieme alle confederazioni, si sono da subito attivate per trovare una soluzione utile a garantire in primo luogo la sicurezza dei lavoratori stessi, ma al tempo stesso il corretto pagamento di tutte le spettanze. Contattata l'azienda subappaltatrice i sindacati hanno ottenuto l'invio immediato delle buste paga dei tre lavoratori. Una volta effettuati i conteggi di tutte le spettanze tramite gli uffici vertenze di Cgil, Cisl e Uil, i sindacalisti sono tornati in cantiere per interloquire con i lavoratori".



E poi la nota della Cgil: "La protesta dei tre operai saliti su una gru nel cantiere dell'ex tabacchificio di Perugia, uno dei più importanti cantieri della provincia è sintomatica delle storture e dell'illegalità diffusa che esiste nel settore e che il sistema di appalti e subappalti aggrava. In queste situazioni, purtroppo, l'azione del sindacato è limitata dal continuo ricambio dei lavoratori, quasi esclusivamente stranieri, che vengono assunti per brevi periodi dalle aziende appaltatrici".