Altro covo dello spaccio e dei cladestini chiuso: stop nuove invasioni

Dopo il blitz negli edifici degradati e abbandonati rispettivamente in via Oddi Sforza e del Parco Chico Mendez – ex “Casa Nanni” - la Polizia Municipale di Perugia ha fatto un sopralluogo nell'ex sede della Gesenu in Fonti di Veggio 7 dove era in atto l'opera di messa in sicurezza dei locali. L’immobile, da tempo dismesso e utillizzato spesso come covo e dormitorio per spacciatori e irregolari, è stato oggetto di una serie interventi imposti alla proprietà con Ordinanza Sindacale e Urgente: pulizia dei locali, blocco degli accessi al fabbricato attraverso il ripristino della recinzione e chiusura permanente di tutte le aperture considerate porte o finestre. Questa formula permettere sia il recupero delle condizioni di sicurezza decoro dello stabile.