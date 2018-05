L' ex casina liberty del guardiacancelli torna a nuova vita grazie a un privato, ma.. attenti agli imbrattatori

La ex casina liberty del guardiacancelli torna a nuova vita. C’era una volta il manicomio provinciale di Santa Margherita. Fra due colonne e un cancello rigorosamente chiuso – per evitare le fughe dei “matti” – una casetta di guardianìa. Era stata realizzata ai primi del Novecento, come molti dei “reparti”, secondo i dettami dello stile definito Liberty o floreale.

Poi la legge Basaglia, la memorabile decisione di chiudere i manicomi e l’apertura del parco dove si insediarono scuole e strutture di servizio di pubblica utilità. Successivamente un degrado inarrestabile con quei resti novecenteschi in stato di abbandono.

Ci ha pensato un privato ad acquistare quanto restava di quella bella struttura, riportandola in vita e restituendole dignità. Con un investimento… non di poco conto. Combattendo – come spesso accade – contro gli imbrattatori che hanno sfregiato quella casetta anche in corso d’opera. Ora siamo alle ultime battute e il recupero è completo, tranne qualche tinteggiatura.

Sono stati rifatti il tetto e le calate, sistemati comignoli e ferrature originali. Ridisegnate anche le simulazioni di finestre, tanto care al gusto per la simmetria dell’epoca. La tinteggiatura esterna è bellissima, in parte omogenea e in parte a strisce: un autentico capolavoro. L’augurio è che venga esercitata un’azione di controllo, al fine di evitare sfregi e imbrattamenti sempre dietro l’angolo.