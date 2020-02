EVENTO Shimmer e Shine, le star di Cartoonito al reparto pediatrico di Perugia e all'Emisfero

Se Leah e Zac sono ormai abituati alle gemelle Shimmer e Shine e ai loro simpatici pasticci, per i bambini dell’Ospedale S. Maria della Misericordia e di Emisfero Perugia sarà, invece, una vera sorpresa poter conoscere dal vivo le protagoniste del cartone animato che spopola su Nick Jr. e Cartoonito. Alle ore 10.30 e alle ore 11.30 di sabato 22 febbraio, infatti, Shimmer and Shine faranno visita al reparto pediatrico della struttura sanitaria mentre, nel pomeriggio, il Meet si sposterà in Galleria per continuare la festa con i visitatori tra foto ricordo e animazioni.

Una lodevole iniziativa che il Centro Commerciale Emisfero Perugia ha voluto fortemente per rendere più allegra e spensierata la permanenza dei piccoli ricoverati pensando che le apprendiste geniette fossero perfette per esaudire questo piccolo desiderio speciale. Per essere informati sugli appuntamenti e sulle promozioni del Centro è consultabile il sito www.emisfero.eu e la pagina Facebook Emisfero Perugia, sempre aggiornata e ricca di contenuti.