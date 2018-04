Beccato fuori casa, peccato che fosse ai domiciliari per spaccio: arrestato dalla polizia

Era ai domiciliari per droga ( a settembre si terrà il processo in abbreviato), ma nonostante la misura cautelare, è stato sorpreso fuori casa dagli agenti della Questura di Perugia. Da un controllo più approfondito, sono emersi diversi alias con il quale si spacciava, mentre nel corso della perquisizione sono saltati fuori un coltellino (di piccole dimensioni) e un telefono cellulare provento di furto. L'uomo, di origine nordafricana, ha comunque tentato di spiegare di doversi recare in farmacia per fare alcuni controlli. Inevitabile è stato per lui l'arresto in flagranza per evasione dai domiciliari, ed è stato processato per direttissima questa mattina, dinanzi al giudice del tribunale di Perugia. L'arresto è stato convalidato, ma il giudice non ha disposto nessun aggravamento della misura.