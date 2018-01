Sorpreso a passeggiare in via della Concordia, ma è ai domiciliari: arrestato

Sopreso dai carabinieri a passeggiare lungo via Concordia, a Perugia,peccato che fosse ristretto agli arresti domiciliari. E' accaduto sabato mattina: sono circa le 11.30 quando i militari fermano un giovane lituano di circa vent'anni, mentre cammina lungo la via. Il ragazzo, finito nei guai per reati contro il patrimonio, è stato così tratto in arresto per aver violato la misura cautelare.

Il ventenne è comparso questa mattina dinanzi al giudice del tribunale di Perugia in attesa del rito per direttissima che si è celebrato questa mattina. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto all'indagato, non ha disposto nessun aggravamento della misura. Il giovane resta ai domiciliari.