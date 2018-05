Domiciliari colabrodo, un altro furbetto a spasso come se nulla fosse: arrestato, ma niente carcere

A spasso per Ponte San Giovanni, ma è agli arresti domiciliari. Il giovane 22enne, raggiunto dalla misura cautelare a seguito di un'ordinanza del tribunale di Spoleto, è stato sorpreso nel pomeriggio di ieri dai carabinieri - guidati dal comandante Mirko Friguello -mentre stava passeggiando in pieno giorno lungo la trafficata via Manzoni. Ma non sarebbe stata la prima volta che il ragazzo, cittadino italiano ma originario del Brasile, avrebbe evaso la misura inflittagli. Colto in flagranza, per lui è scattato l'arresto in attesa di essere processato con rito direttissimo, che si è svolto questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, non ha aggravato per lui la misura restrittiva e il 22enne è tornato a casa. In detenzione domiciliare.