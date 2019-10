Dopo la condanna per molestie su un ragazzino, finisce ancora a processo: è evaso sette volte

Per ben sette volte ha evaso la misura degli arresti domiciliari. E in altrettante sette occasioni è stato scoperto, tanto da finire nuovamente a processo. L’imputato, un 80enne residente in provincia di Perugia, nel giugno del 2017 era stato condannato a un anno di reclusione (in seno al rito abbreviato) per tentato sfruttamento della prostituzione minorile. Condanna poi diventata definitiva. Dal 2015 al 2017 però, l’80enne non avrebbe perso occasione per infrangere la legge e gli obblighi a lui prescritti, violando così la misura dei domiciliari e finendo ancora sotto processo.

Nel corso del processo per il reato più grave – ovvero quello del tentato sfruttamento della prostituzione minorile, dove l'80enne aveva offerto soldi ad un ragazzino di soli 16 anni in cambio di prestazioni sessuali, la difesa – avvocati Luca Maori e Donatella Donati – avevano chiesto e ottenuto il rito abbreviato ma condizionato a perizia psichiatrica per stabilire le condizioni mentali dell’anziano. Perizia, effettuata dal ctu del tribunale di Perugia, dott. Franco Simonucci, che rilevò la sua “parziale” incapacità.

Questa mattina, il giudice monocratico del tribunale di Perugia ha stabilito il “non luogo a procedere” dell’imputato. Il giudice aveva dato conferimento di un incarico peritale allo psichiatra che, alla luce della sua valutazione, aveva evidenziato un disturbo neurocognitivo lieve e una grave deflessione del tono dell'umore che implicano "una totale compromissione della capacità di intendere e di volere (...) ne consegue che egli non è in grado di partecipare coscientemente al processo". La perizia ha evidenziato comunque la non pericolosità sociale dell'80enne.