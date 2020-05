Eurochocolate firma le mascherine #faccetricolori. E saranno vendute anche online sul popolare sito dell'evento

Dopo aver accolto, qualche settimana fa, l'invito del Governo al distanziamento fisico, che li vede ancora momentaneamente allontanati di un metro l'uno dall'altra rispetto alla loro posizione originaria presso la vetrina del Chocostore di Piazza IV Novembre a Perugia, i bimbi di Eurochocolate hanno anche indossato le mascherine a loro dedicate.

La scelta non era semplice vista l'attuale grande offerta del mercato, ma essendo introvabili quelle chirurgiche da 0,50 euro, si è optato per una "mascherina per la collettività", in doppio cotone, come consiglia anche l’Istituto Superiore di Sanità, riutilizzabile più volte e quindi rispettosa dell'ambiente oltre che economicamente conveniente. "Abbiamo scelto il Made in Italy e quindi le splendide #faccetricolori - dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - l'originale brand ideato da Rimat di Bastia Umbra dove ora campeggia il logo ufficiale di Eurochocolate".

Le mascherine griffate Eurochocolate saranno presto disponibili sull'e-ecommerce Eurochocolate e in vendita anche nei due negozi di Piazza IV Novembre, in abbinamento all'ottimo cioccolato di Costruttori di Dolcezze. "La nostra idea - prosegue Guarducci - è quella di trasmettere comunque un messaggio positivo, comunicando ai nostri tantissimi fan che Eurochocolate continuerà a essere sulla bocca di tutti anche in questo momento così particolare e dal quale, con le dovute cautele, ci auguriamo di uscire al più presto".