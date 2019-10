Studenti universitari rubano cioccolata in uno stand: la "bravata" gli costerà cara...

Alle 4 di mattina invece di andare a letto, dopo una nottata di festa, hanno deciso di fare una bravata che gli costerà cara: sono entrati in uno stand commerciale di Eurochocolate per rubare un po' di cioccolato. Hanno aperto il telone e si sono introdotti nel "negozio di strada" pensando che la sorveglianza non ci fosse. Un grave errore di valutazione. Infatti gli agenti privati - presenti fin dall'orario di chiusura, le 20, degli stand di Eurochocolate - hanno dato subito l'allarme e chiamato la Polizia che, in pochi minuti, ha rintracciato i due studenti. Una volta portati in Caserma, dalle tasche di uno dei due, è saltato fuori il bottino di cioccolata. Poche decine di euro di valore. Ma sufficienti per far scattare la denuncia a piede libero. Nei guai sono finiti due studenti spagnoli a Perugia per il progetto Erasmus.