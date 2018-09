Conto alla rovescia per Eurochocolate 2018, si pensa al piano sicurezza per la città

Dal piano sicurezza in vista di Eurochocolate alla lotta contro l’occupazione abusiva degli immobili. Un piano strategico al centro della riunione tecnica in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia.

Al centro della riunione, le misure di sicurezza connesse allo svolgimento della prossima Kermesse dedicata al cioccolato in programma dal 18 al 28 ottobre e che ha già visto – con l’esperienza maturata nel corso degli anni precedenti - l’esame delle misure di security e di safety da adottare al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima sicurezza.

Sul fronte occupazione abusiva degli immobili, sulla base della recente direttiva emanata dal Ministero dell’Interno per la prevenzione ed il contrasto, è stato fatto il punto della situazione in Provincia. Non ci sono situazioni critiche – è stato evidenziato nel corso della riunione, ma le Forze di Polizia e la Polizia Municipale procederanno comunque a monitorare le situazioni potenzialmente a maggior rischio.