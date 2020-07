Estate 2020 | Ripartiti i collegamenti diretti Polvese-Castiglione del Lago: orari e giorni

Con la corsa delle ore 9,20 è ripartito questa mattina il servizio di BusItalia di collegamento Castiglione del Lago-Isola Polvese. Quattro corse in andata e quattro per il ritorno, due volte a settimana (il giovedì e il sabato), per tutto il periodo estivo di punta, fino cioè al prossimo 31 agosto. Alla partenza della prima corsa, sul molo di Castiglione del Lago, erano presenti questa mattina il sindaco Matteo Burico, con alcuni membri della sua giunta, e il vicepresidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali.

La tratta Castiglione del Lago-Isola Polvese, come anche reso noto dall’assessore comunale ai trasporti Fabio Duca, “da sperimentale è destinata a diventare fissa e sarà dunque inserita nel pacchetto di linee da mettere prossimamente a gara”. Questi gli orari del servizio: partenze da Castiglione del Lago 9.20 – 11.35 – 15.10 – 17.45; partenze da Isola Polvese: 10.25 – 12.40 -16.40 – 18.50.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In questo momento di particolare difficoltà per tutto il comparto turistico – ha rimarcato il primo cittadino castiglionese – il servizio che andiamo ad offrire va incontro alle nuove esigenze dei visitatori che necessariamente prediligono il turismo di prossimità. Lo scorso anno – ha aggiunto Burico – si è trattato di un’iniziativa soprattutto dal forte valore simbolico, mentre in questa estate 2020 diventa una più concreta possibilità di fruire di questo nostro splendido ambiente che va a vantaggio non solo di Castiglione del Lago, ma di tutti i comuni rivieraschi”.