Pugno di ferro del Questore di Perugia, rapinatori e criminali cacciati dall'Umbria

Rispediti a casa. Pugno di ferro del Questore, scattano le espulsioni dall’Umbria di criminali e rapinatori. Il primo, un albanese di 25 anni, era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Spoleto per rapina e ricettazione. Dopo aver scontato due anni, il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto gli ha applicato la misura dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Uscito dal carcere lo scorso 8 febbraio, è stato prelevato dai poliziotti della Questura e, attraverso la frontiera aeroporto di San Francesco d’Assisi, è stato imbarcato sul volo per Tirana.

Stessa sorte per un tunisino di 35 anni detenuto a Capanne dopo essere stato condannato a tre anni per rapina e stupefacenti. A seguito del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che ha applicato l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, il nove febbraio scorso, uscito dal carcere, è stato preso in carico da personale della Questura e scortato con volo fino a Tunisi.

Altri due tunisini, uno di 33 anni e l’altro di 28, sono stati rintracciati dai carabinieri di Perugia nel corso di un controllo mirato in un appartamento di Monteluce che i due occupavano abusivamente. Già noti alla Questura perché destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio e con pregiudizi per stupefacenti, a seguito degli adempimenti di rito i due sono stati colpiti da un nuovo provvedimento di espulsione ed accompagnati presso un centro di permanenza e rimpatrio del Sud Italia. A breve saranno ricondotti nel paese di origine.