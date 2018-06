Cittadini sentinella notano strano viavai: polizia al setaccio di edifici abbandonati, cinque clandestini espulsi

Cittadini sentinella chiamano le forze dell'ordine e cinque stranieri sono stati espulsi. Sono stati direttamente i cittadini, allertati da uno strano viavai in alcune case del centro storico, a dare l'allarme alla polizia. Qui gli agenti delle Volanti, dopo aver setacciato le abitazioni e gli edifici abbandonati, hanno identificato cinque tunisini, tutti giovanissimi e irregolari sul nostro territorio e privi di documenti. Per loro è scattato il decreto di espulsione mentre un quinto è stato accompagnato in un C.E. Tutti denunciati per occupazione abusiva di edifici.