Pugno di ferro del Questore di Perugia: rapinatore cacciato dalla città

Pugno di ferro del Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno. Scatta il rimpatrio con scorta fino in patria per un tunisino di 38 anni.



Lo straniero, detenuto nel carcere di Capanne per scontare una condanna a due anni e quattro mesi per rapina ed estorsione, è stato scarcerato per fine pena il 23 febbraio.



Ad attenderlo fuori dal carcere i poliziotti di Perugia che, dopo le procedure del caso, lo hanno condotto a Fiumicino dove è stato imbarcato, insieme alla polizia, sul volo per Tunisi.