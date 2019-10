Blitz in centro storico a Perugia, stanato da un seminterrato abbandonato: espulso

Blitz della polizia di Perugia in centro storico. Gli agenti della Squadra Mobile, della Squadra Volante e del Posto di Polizia del centro storico hanno localizzato un cittadino extracomunitario di origini tunisine.

L'uomo era nascosto all’interno di un appartamento seminterrato, disabitato, in pieno centro storico. Dagli accertamenti degli agenti il nordafricano è risultato irregolare sul territorio nazionale e inottemperante ad un ordine del Questore di non far rientro in Italia, in quanto già in precedenza espulso. L'uomo ha anche dei precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Espulsione lampo e rimpatrio in Tunisia.

La polizia di Perugia rimpatrierà anche una cittadina di origini nigeriane di 26 anni. La donna ha scontato una pena di 2 anni e 8 mesi di carcere, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.