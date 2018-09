Esplosione in casa, giovane perugina muore dopo giorni di agonia

E' morta la scorsa notte, dopo venti giorni di lotta al centro grandi ustionati di Cesena, la giovane perugina rimasta gravemente ferita nell'esplosione della sua abitazione a San Martino in Colle del 13 agosto.



La ragazza era volata giù dal terrazzo dopo l'esplosione. I vigili del fuoco di Perugia, accorsi sul posto, l'avevano trovata a terra. Dopo la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia era stata trasferita a Cesena, in prognosi riservata. Purtroppo non ce l'ha fatta, troppo gravi le ustioni di secondo e terzo grado e le varie fratture subite.