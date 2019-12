Ponte San Giovanni, garage in fiamme: esplode auto

Esplosione e incendio a Ponte San Giovanni nella mattinata di sabato 28 dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 9.50 e i vigili del fuoco di Perugia sono entrati in azione per domare le fiamme divampate in un garage di via dell'Allodola. Sul posto tre squadre per arginare il rogo. All'interno del garage un'auto alimentata a gpl, che - per cause ancora in corso di accertamento - è esplosa. Forte boato e nube nera. L'esplosione è stata avvertita dai residenti della zona. Fortunatamente non ci sono feriti.