Forte boato mette in allarme i cittadini, vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Un forte boato, poi il nulla. Numerose le chiamate di cittadini e residenti della frazione di Missiano - nel comune di Panicale - a vigili del fuoco e forze dell'ordine dopo aver udito una esplosione. Sul posto si è diretta una squadra dei vigili del fuoco di Perugia e una dei volontari di Città della Pieve, oltre ai militari dell'Arma della locale Compagnia, per verificare l'origine del boato. Gli accertamenti sono in corso, ma da quanto si apprende, nei pressi di un podere abbandonato, sarebbe stato ritrovato un piccolo "cratere", come se da lì fosse stato fatto eplodere qualcosa. Una bravata? Per ora non è stata trovata traccia di materiali esplosivi, nè si sono registrati danni a cose o persone.