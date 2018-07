Esplosione nella notte, fatto saltare in aria un altro bancomat: tanti i danni e banda in fuga

Bancomat fatto saltare in aria nel cuore della notte. E' accaduto a Spoleto, ai danni dello sportello della filiale Intesa San Paolo nel centro commerciale di San Nicolò. Ancora da quantificare il bottino prelevato dalla banda di malviventi che ha agito in pochi attimi, il tempo di far esplodere lo sportello bancomat per poi dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto, per tutti i rilievi del caso e le indagini, gli agenti del Commissariato di Polizia di Spoleto, diretti dal vice questore aggiunto Claudio Giugliano. Intervenuti anche i vigili del fuoco a causa dell'esplosione che ha creato danni importanti anche agli esercizi commerciali vicini.