Esplosione nella notte, ladri fanno saltare il bancomat a Ponte Felcino

Un’esplosione nella notte ha svegliato i residenti di Ponte Felcino di Perugia. A causare Ia detonazione dei malviventi che hanno assaltato lo sportello bancomat della filiale della banca CariFano-Credito Valtellinese in via Leonida Mastrodicasa.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle due di questa notte. Sul posto le Volanti della Polizia e la scientifica per i rilievi. Con molta probabilità è stato usato dell’acetilene per far saltare in aria il bancomat. L’esplosione ha devastato lo sportello bancomat e l’ingresso della banca.

I ladri sono riusciti ad allontanarsi con un borsone pieno di denaro prima dell’arrivo del personale della Vigilanza Umbra e della Polizia. L’ammanco è ancora da quantificare.

Una testimone, svegliata dal boato a fornito le prime indicazioni alle forze dell’ordine.