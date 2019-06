Esodo per le vacanze 2019, l'Anas potenzia le informazioni web su lavori e traffico

L'esodo per le vacanze è alle porte e per favorire gli automobilisti, che si riverseranno su strade nazionali, super-strade e autostrade, Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato la comunicazione web verso i propri utenti su viabilità, divieti, lavori e orari dei cantieri. Due le importanti novità. La sezione “Lavori in corso”, aggiornata con cadenza quotidiana, riporta tutte le informazioni con gli “Stati di Avanzamento Lavori” nonché gli impegni contrattuali previsti per la conclusione delle opere. L’obiettivo è quello di fornire informazioni georeferenziate e più dettagliate sui cantieri in corso sulla propria rete stradale e autostradale.

La ricerca diventa più facile e intuitiva: attraverso la navigazione sulla mappa è possibile selezionare la regione e il singolo intervento visualizzando tutte le informazioni nel dettaglio. Utilizzando la maschera dedicata, è inoltre possibile effettuare una ricerca anche attraverso il nome della tratta stradale, tipologia e titolo dell’intervento.

Nella sezione “Infoviabilità” invece è stata aggiunta la voce “Ordinanze Web”, all’interno della quale è possibile consultare tutte le ordinanze emesse a partire dal 2018. Le ordinanze sono provvedimenti emessi dalle strutture territoriali Anas che, in relazione a interventi sulla rete, dispongono modifiche – provvisorie o permanenti – alla circolazione lungo determinati tratti della rete stradale Anas e ne informano istituzioni, enti locali e cittadini.