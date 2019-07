Escursionista si infortuna, soccorso alle grotte del Monte Cucco

Un escursionista olandee di 51 anni è stato soccorso da vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino speleologico dell'Umbria nei pressi dellea grotta di Monte Cucco. L'uomo si era infortunato a un ginocchio. Sul posto anche il 118.

L’operazione di soccorso, avviata intorno alle 11.30 di oggi, martedì 23 luglio, è stata molto complessa. Sul posto, oltre ai viglil del distaccamenti di Gaifana, sono intervenute due squadre da terra del Sasu composte da tecnici e sanitari e l’elisoccorso “Icaro02” con a bordo un medico anestesista rianimatore e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in ragione delle caratteristiche della vittima.

I sanitari del Sasu e i medici del 118 hanno verificato lo stato dell’infortunato e così stabilizzatene le condizioni.

Purtroppo, a causa del forte vento, riferiscono dal Sasu - non è stato possibile recuperare la vittima con l’elisoccorso e, dunque, l’uomo è stato messo in sicurezza sulla speciale barella portantina, assistito costantemente dal personale sanitario dell’elisoccorso, e trasportato fino a Pian del Monte, dove è stato preso in carico dall’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Branca. Sul posto anche il personale VVF.