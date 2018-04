Paura per un escursionista, precipita in un dirupo in montagna: salvato con l'elicottero

Tanta paura nella giornata di ieri, domenica 15 aprile, per un escursionista di 53 anni originario di Torgiano, precipitato in dirupo mentre stava facendo una gita sul monte Nerone. L'uomo però, nonostante la caduta e le ferite, ha avuto la prontezza di telefonare ai soccorsi e indirizzare gli uomini dei vigili del fuoco di Cagli che sono riusciti a raggiungerlo e trarlo in salvo. L'escursionista si trovava infatti in una zona impervia, e i soccorsi sono arrivati a bordo di un elicottero. Una volta recuperato, lo hanno affidato alle cure del 118 per essere trasportato in ospedale. Fortunatamente non risulta in gravi condizioni.