Un altro colpo allo spaccio: eroina sequestrata, era nascosta in sacco di rifiuti nel treno

Lo stupefacente era nascosto in un sacco per rifiuti all’interno di un treno proveniente da Firenze con destinazione Foligno. La droga, ben 257 grammi di eroina suddivisa in 12 ovuli di grosse dimensioni, con tutta probabilità sarebbe servita per ingrassare le piazze dello spaccio della provincia perugina.

E’ il sequestro effettuato dai finanzieri di Perugia nell’ambito di alcuni controlli specifici, in collaborazione con la polizia ferroviaria di Foligno, lungo le tratte di percorrenza dei canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Finanza e polizia hanno così ispezionato i vagoni di un convoglio regionale diretto a Foligno, trovando l’eroina in un sacco per rifiuti , abbandonata da un corriere per sfuggire ai controlli. Il carico è stato sequestrato ed è scattata una denuncia, a carico di ignoti, alla procura di Spoleto.