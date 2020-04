Erboristerie, parafarmacie e farmacie: consegne a domicilio in città, ecco l'elenco

Se è vero che durante il lock down non è vietato uscire per recarsi in farmacia, è anche vero che è sempre meglio evitare di uscire per limitare i contatti e non vanificare gli sforzi di tutti. Ecco perché molte farmacie, sebbene aperte, effettuano a Perugia la consegna a domicilio, così come alcune parafarmacie ed erboristerie:

PARAFARMACIA TOMMASONE DOTT.SSA TIZIANA-3334331480 /3462883888

IL CHIOSTRO DELLE ERBE-075/5729823

ZONA BENESSERE-075/5011978

FLORA ET NATURA ERBORISTERIA-075 5997854

ERBORISTERIA SEA SALUS-075 6920023/ 3923615118

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

FARMACIA STROZZACAPPONI-075/8501176