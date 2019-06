Tragedia in piscina muore studente erasmus: l'autopsia svela solo in parte il mistero

Il mistero della morte del giovane eramus spagnolo, studente in infermieria, è stato svelato soltanto parzialmente dall'autopsia disposta dal Pm Manuela Comodi dopo la morte avvenuta durante una festa in un struttura ricettiva a San Martino in Campo. Il giovane era rimasto diversi minuti - si ipotizza 5 minuti - inerme sul fondo di una piscina.

Le cause accertate sono quelle della morte per annegamento ma essendo la piscina alta soltanto 150 centimetri si sospetta un malore con perdita di conoscenza. E' caduto in acqua o ha perso i sensi una volta in acqua? E' questo l'aspetto ancora da svelare. Fondamentali saranno gli esami tossicologici i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni.

Stasera sulle scalette del Duomo, intorno alle 20, gli studenti dello sfortunato ragazzo spagnolo e altri erasmus, daranno vita ad un momento di commemorazione. Saranno presenti i genitori della vittima e il consolo onorario di Spagna, Jacopo Caucci von SAucken.