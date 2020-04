Coronavirus, bollettino Magione: altri due contagiati, 4 i ricoverati in ospedale, i dati

Sale il numero delle persone contagiate a Magione. La quota ufficiale è di 17 persone con il coronavirus, al 3 aprile appena trascorso. Si registrano due nuovi casi tra i familiari di persone già positive. Dei 17 magionesi malati: 4 sono ricoverati in ospedale in condizioni stabili o in miglioramento; 2 domiciliati fuori comune; 11 isolati nella propria abitazione e in buone condizioni. Sono due i clinicamente guariti. Mentre sono 28 le persone ancora a rischio e quindi in isolamento. Oltre 50 i magionesi che hanno superato indenni la quarantena. Il sindaco Giacomo Chiodini: "Ormai le mascherine sono in commercio (nelle farmacie e non solo). Se ne trovano di tutti i tipi: non è più giustificabile chi va a fare spesa senza indossarle. Agli esercenti si chiede di monitorare all'entrata che la clientela adotti le giuste precauzioni".

