"Iniziata in Umbria la strage dei caprioli, in migliaia saranno massacrati": Enpa contro la Regione

"Iniziata in Umbria la strage dei caprioli, in migliaia saranno massacrati": la denuncia porta la firma del movimento ambientalista Enpa che non ha per nulla gradito la decisione di un contenimento di questa specie, attraverso cacciatori di selezione, previsto dalla Regione. Una selezione che sarebbe necessaria per arginare un numero di capi troppo elevato che sta determinando danni all'agricoltura dell'Umbria.

"E' iniziato, in Umbria, il massacro di caprioli. Moltissimi animali, probabilmente in futuro anche femmine "in attesa", o giovani mamme, saranno sterminati nei prossimi giorni dalle doppiette; cacciatori pronti a tutto pur di veder ampliate le possibilità di sparo. A permettere tutto questo è l'assessore Fernanda Cecchini, con deleghe - tra le altre - all'agricoltura, alla caccia e alla pesca".

La Regione, inoltre, è sotto accusa sempre da parte dell'Enpa per l'approvazione di un calendario venatorio considerato "molto favorevole ai cacciatori, perché, oltre a non aver recepito le osservazioni dell'Ispra, ha dato via libera agli spari contro agli anatidi e i turdidi in pieno periodo di migrazione prenuziale - cioè fino al 31 gennaio".

Contemporaneamente all'approvazione del calendario, l'assessore Cecchini ha anche dato il via libera alla selezione di caprioli da subito, perché sarebbero colpevoli di danneggiare le attività antropiche. Accuse. "Accuse come sempre capita in questi casi, sono del tutto presunte e non vengono mai suffragate da prove concrete. Così come non viene dimostrato, con mezzi inoppugnabili, l'effettiva esistenza (e consistenza del danno) o l'applicazione dei metodi ecologici, obbligatori e prioritari per legge". E non è tutto, perché, secondo Enpa, caccia no limits potrebbe presto colpite anche i cinghiali.

"Gli amministratori, i dirigenti, i funzionari stanno violando la legge nazionale e le sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, i quali - spiega Andrea Brutti, dell'Ufficio Fauna Selvatica di Enpa - hanno più volte ribadito che bisogna applicare i metodi ecologici preventivi prima di dare luce verde alle uccisioni, che in oltre 25 anni non hanno mai risolto nulla. E che, come prevede la legge, si debba dimostrarne anche l'inefficacia. Ma la Corte Costituzionale ha anche ribadito un altro principio fondamentale: che, secondo il dettato della legge 157/92 (articolo 19) selecontrollori e cacciatori non sono in alcun modo autorizzati al controllo faunistico (sentenza 139 del 2017)".