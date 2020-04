Enel, corrente interrotta per lavori a Torgiano: la mappa e gli orari

"Un intervento circoscritto per estensione ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico". Così Enel annuncia i lavori in programma domani (mercoledì 22 aprile) nel territorio comunale di Torgiano, con particolare riferimento alla linea elettrica aerea Miralduolo.

LA ZONA - "I tecnici dell’azienda elettrica - si legge in una notta - sostituiranno alcune apparecchiature che risultano danneggiate lungo la linea elettrica di media tensione denominata 'Miralduolo', che alimenta l’omonima località, motivo per cui l’installazione di nuova componentistica di ultima generazione non è rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Nell’occasione saranno installati lungo la linea nuovi IMS, ovvero interruttori motorizzati che garantiranno qualità ed efficienza del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio grazie alla selezione immediata dell’eventuale tronco di rete danneggiato".

GLI ORARI - "Le operazioni - spiega ancora Enel - devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 8:30 con fine lavori entro la mattinata (per alcune utenze possibile conclusione nel primo pomeriggio). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze in zona Miralduolo. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati".