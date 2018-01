Perugia, lavori Enel e case senza elettricità: gli orari e la mappa delle vie

Con l’inizio del 2018 riprendono le attività per la manutenzione e il potenziamento della rete elettrica di Perugia da parte del Gruppo Enel. La prossima settimana le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno interventi, circoscritti per estensione ma importanti dal punto di vista tecnico, nelle seguenti aree della città: lunedì 15 gennaio, dalle ore 8:30 alle 12:30, in via Solatia, via Bratislava e viale Roma; sempre lunedì 15 gennaio, dalle 8:30 alle 14:30, zona Colombella in via de Ceraioli, via Ascoli Piceno, via Jesi, via delle Marche; martedì 16 gennaio, dalle ore 8:30 alle 14:30, zona Montelabate tra strada Montelabate, Casacce, Piccione, Corsetto.

Dal punto di vista tecnico le operazioni sono analoghe: i tecnici di e-distribuzione proseguiranno nel rinnovo tecnologico delle linee elettriche di bassa tensione e delle cabine secondarie, che trasformano l’energia elettrica da media a bassa tensione per portarla nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. In tutte le circostanze si provvederà al riassetto dei carichi, al fine di garantire una distribuzione elettrica ottimale alle zone interessate, e in alcuni casi saranno sostituite delle apparecchiature danneggiate nonché effettuate nuove connessioni private alla rete elettrica.

Tutte le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni programmate che e-distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a gruppi molto ristretti di utenze nelle vie e località suddette, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di porzioni più estese di città.