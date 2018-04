Enel, lavori a Perugia, Marsciano e Piegaro e case senza elettricità: la mappa delle vie

La prossima settimana, da lunedì 16 a domenica 22 aprile, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà due interruzioni programmate e temporanee del servizio elettrico per gruppi ristretti di utenze nei territori comunali di Perugia, Marsciano e Piegaro per consentire alla società Terna, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento, attraverso la sostituzione della fune di guardia, agli elettrodotti Marsciano-Pietrafitta e Ramazzano-Ponte Rio.

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di media tensione nel territorio. E-distribuzione, per diminuire i disagi, installerà alcuni gruppi elettrogeni per garantire alimentazione elettrica alle aree oggetto di intervento durante i giorni di lavoro: per questo le interruzioni si limiteranno alle operazioni di installazione e attivazione dei gruppi elettrogeni e all’esecuzione di alcune manovre sulle linee per la distribuzione ottimale dei carichi elettrici. Le interruzioni temporanee del servizio elettrico riguarderanno gruppi ristretti di utenze all’interno dei perimetri comunali suddetti tra Marsciano capoluogo, Marcurischio, San Fortunato, Compignano, Montelagello, Fontana ed aree limitrofe; Resina, Ponte Pattoli, Cordigliano, Montelaguardia, Montebagnolo e Ponte Rio.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.