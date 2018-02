Perugia, lavori Enel in centro storico: niente elettricità, la mappa delle vie

Nuovi lavori Enel a Perugia. E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, lunedì 5 febbraio effettuerà lavori urgenti di manutenzione su una porzione di rete elettrica molto circoscritta a Perugia, con particolare riferimento alla zona del centro compresa tra via della Cupa, via Benincasa, via dei Priori, via Deliziosa, viale Pellini, via del Silenzio e limitrofe.

Le squadre operative di e-distribuzione, spiega la nota, “sostituiranno alcune componenti elettromeccaniche della cabina e della linea uscente, che risultano danneggiate, installando nuovi apparecchi più resistenti ed efficienti. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici”.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che e-distribuzione ha programmato nelle prime ore di lunedì 5 febbraio, dalle ore 6:00 alle 9:00, per un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette in modo da ridurre al massimo i disagi.