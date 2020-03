iorestoacasa Il sindaco lancia concorso social: "Foto e video delle vostre attività casalinghe"

L’emergenza Coronavirus sta cambiando gli stili di vita di tutti i cittadini italiani, regole restringenti del Governo da adottare per contenere la diffusione del virus COVID-19 impongono di non uscire di casa se non per tre motivi: lavoro salute bisogni primari indifferibili. Tutto questo per fronteggiare in modo efficace questa emergenza. Purtroppo però sono molte, troppe, le persone che escono dalla propria casa in maniera irregolare e peggio ancora si ritrovano all'aperto come se tutto fosse normale.

“Vediamo se così capite meglio: Potete muovervi con ogni mezzo meccanico a piedi, in bicicletta, triciclo, monopattino, biga, animali di vario tipo e specie solo ed esclusivamente per tre motivi: lavoro salute bisogni primari indifferibili avete capito !!!!state a casa !!! Nel frattempo – conclude il Sindaco Presciutti - mandatemi le vostre foto più belle fatemi vedere come rispettate le regole, taggandole nei profili Facebook ed Instagram del comune di Gualdo Tadino #iorestoacasa ovviamente dalle vostre abitazioni o giardino. Se saremo tutti responsabili e ligi alle regole vinceremo questa sfida conto su di voi”.

