Emanuele Cecconi è scomparso nel nulla, ricerche in corso: nuovo appello della famiglia

Ricerche senza sosta per ritrovare Emanuele Cecconi, l'anziano scomparso da venerdì. I vigili del fuoco hanno allestito al cva di Strozzacapponi il punto di comando per coordinare le ricerche dell'81enne di Olmo. In volo anche un elicottero dei vigili del fuoco per perlustrare la zona.

Intanto su Facebook la famiglia ha lanciato un nuovo appello per chiedere aiuto ai perugini: "Ancora non abbiamo notizie di mio Padre oramai da venerdì, se vi è possibile continuate a condividere i vari post grazie. Al momento della scomparsa indossava scarpe sportive grigie,jeans scuri,giaccone nero e una maglia rossa a collo alto,potrebbe avere con sé un marsupio scuro. Era alla guida di una panda grigia metallizata del 2008 con targa DT531YW".

Le ricerche, fanno sapere i vigili del fuoco, continueranno anche domani.