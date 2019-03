Emanuele Cecconi non è tornato ancora a casa, le ricerche continuano senza sosta

Continuano senza sosta le ricerche di Emanuele Cecconi, scomparso da venerdì 1 marzo da Olmo. In campo anche oggi sono scesi i vigili del fuoco supportati dagli esperti Tas (Topografia applicata al soccorso), ma dell'81enne ancora nessuna traccia. L'uomo è stato avvistato l'ultima volta a Strozzacapponi, poi di lui e della sua Panda, nessuna traccia.

Emanuele Cecconi si è allontanato a bordo della sua auto, una Fiat Panda grigia metalizzata targata DT531YW; sono state battute palmo e palmo tutte le zone nel raggio di cinque chilometri dal luogo della scomparsa, ma fin'ora le ricerche non hanno dato nessun esito.

Emanuele Cecconi è scomparso nel nulla, ricerche in corso: nuovo appello della famiglia

Sono giorni di apprensione e angoscia per la famiglia dell'uomo; tramite Facebook è stato diramato un post con la descrizione di Emanuele e la targa della sua auto per agevolare il suo ritrovamento ma a quasi una settimana di distanza, nè lui nè la sua vettura sono stati ancora ritrovati. La famiglia di Emanuele ha fornito un particolare in più ai fini delle ricerche. Ovvero l'abbigliamento: indossava un giaccone nero, un maglione rosso a colle alto, jeans neri e scarpe sportive.