Umbria, ritrovato un cadavere durante le ricerche: è lo scomparso Emanuele Cecconi?

Durante le ricerche di Emanuele Cecconi, l'anziano scomparso da Perugia da alcune settimane, i vigili del fuoco di Terni hanno rinvenuto un cadavere nelle campagne di Ficulle, zona del ritrovamento dell'auto dell'81enne, una Panda grigia.



Al momento sono in corso le operazioni di riconoscimento della salma rinvenuta. Dalla task-force che conduce le ricerche fanno sapere che "fino a che non avverrà il riconoscimento ufficiale non diamo per scontato nulla".

Del caso della scomparsa dell'81enne di Olmo si è occupata più volte la trasmissione Chi l'ha visto?. Ieri sera l'ultimo aggiornamento, con il 'giallo' delle ammaccature sull'auto dell'uomo - una Panda grigia -, rinvenuta a Ficulle. Mancherebbe anche il cellulare dell'anziano.

Notizia in aggiornamento