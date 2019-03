Ritrovata l'auto di Emanuele Cecconi, era a Ficulle: ricerche senza sosta

Ricerche senza sosta per ritrovare Emanuele Cecconi, l'anziano di Olmo scomparso da venerdì. Ieri sera la famiglia si è rivolta a Chi l'ha visto? con un appello per ritrovarlo. L'ultimo avvistamento a Strozzacapponi, poi più nulla. E stanotte, intorno alle una, i carabinieri hanno rintracciato l'auto dell'81enne a Ficulle. La Panda grigia è stata individuata in località Cipolla, ma dell'uomo ancora non c'è traccia. Secondo quanto ricostruito l'auto è stata individuata in una zona impervia. Ora le ricerche si spostano a Terni, per competenza territoriale.

Il nuovo appello della famiglia su Facebook: "É stata trovata la macchina, in zona Ficulle (TR) in una zona impervia. Nessuna traccia di lui ancora. Vi preghiamo per il momento di non scriverci in privato se non per cose molto importanti, lasciamo libero il telefono per gli aggiornamenti da parte delle forze dell'ordine e per segnalazioni utili". E ancora: "Ricordo ancora che al momento della scomparsa indossava scarpe sportive di colore grigio, jeans e giacca neri e una maglia a collo alto di colore rosso potrebbe avere con sé un marsupio di colore nero".